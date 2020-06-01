01 Haziran 2020, Pazartesi
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Cezaevlerinde "kapalı görüş" başladı! Ziyaretçiler maske takacak

Cezaevlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 13 Mart'tan itibaren durdurulan kapalı görüşler, bugün yeniden başlatıldı. , kapalı görüşte sadece bir yakınıyla görüşebilecek, ateşleri ölçülerek cezaevine alınacak ziyaretçiler maske takacak.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020
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CEZAEVLERİNDE KAPALI GÖRÜŞ BAŞLADI!

, kapalı görüşte sadece bir yakınıyla görüştürülecek. Salgın nedeniyle görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklulara, ilave görüş hakkı da verilecek.

Cezaevlerine ateşleri ölçülerek alınacak ziyaretçiler, maske takacak. Kapalı görüşlerin yapıldığı bölümlerde, belirlenen aralıklarla dezenfeksiyon gerçekleştirilecek, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutuklular için gerekli önlemler alınacak.

, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında cezaevlerindeki açık ve kapalı görüşleri 13 Mart'tan itibaren ertelemişti.

Açık görüşlerin durdurulması kararı devam edecek.

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