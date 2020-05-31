Son dakika: Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tarihleri belli oldu
Son dakika haberi... Açık Öğretim Kurumları Sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.
Son dakika haberi... Açık Öğretim Kurumları Sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.
detaylar gelecek...
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