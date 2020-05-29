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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre , 'nin kentinde şehit olan Piyade Teğmen 'ın ailesine başsağlığı diledi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, 'de yol kontrol devriyesi esnasında meydana gelen patlamada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

İdlib şehidi Teğmen Canbert Tatar, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı İDLİB ŞEHİDİ TEĞMEN CANBERT TATAR, MEMLEKETİ ELAZIĞ’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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