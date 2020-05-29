Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, İdlib'de yol kontrol devriyesi esnasında meydana gelen patlamada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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