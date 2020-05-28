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Son dakika: Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı: Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz

Son dakika haberi... Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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RİSKİN NEREDEN GELECEĞİ HİÇ BELLİ OLMAZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve sosyal mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim" ifadesini kullandı.

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