Son dakika: Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı: Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz
Son dakika haberi... Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve sosyal mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim" ifadesini kullandı.
BUGÜNLERDE ADIMLARIMIZI ÖLÇEREK ATALIM. Risk, devam ediyor. Sosyal Mesafeyi 1,5 m'de tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve Sosyal Mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020
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