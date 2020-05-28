Son dakika: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü Başkan Erdoğan Azerice kutladı!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Azerbaycan'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlanılıyor.
Bu vesileyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkı için, Azerice kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan, mesajında, "Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 102-ci il dönümünü səmimi arzularımla təbrik edir, Prezident İlham Əliyev qardaşım başda olmaqla, bütün Azərbaycan xalqına öz adımdan və millətim adından salamlarımı və sevgilərimi çatdırıram." ifadelerine yer verdi.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 102-ci il dönümünü səmimi arzularımla təbrik edir, Prezident İlham Əliyev qardaşım başda olmaqla, bütün Azərbaycan xalqına öz adımdan və millətim adından salamlarımı və sevgilərimi çatdırıram. pic.twitter.com/Q6lCz7CSM9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020
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