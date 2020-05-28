28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü Başkan Erdoğan Azerice kutladı!

Son dakika: Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü Başkan Erdoğan Azerice kutladı!

Son dakika haberi... Başkan , 1918'de bağımsızlığını ilan eden Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AZERİCE MESAJ

'da, 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlanılıyor.

Bu vesileyle Başkan , Cumhurbaşkanı ve Azerbaycan halkı için, Azerice kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan, mesajında, "Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 102-ci il dönümünü səmimi arzularımla təbrik edir, Prezident İlham Əliyev qardaşım başda olmaqla, bütün Azərbaycan xalqına öz adımdan və millətim adından salamlarımı və sevgilərimi çatdırıram." ifadelerine yer verdi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA