Oda TV'nin avukatları en zengin FETÖ'cüler için savunma yapmış! İşte o FETÖ'cü patronlar ve eylemleri

Libya'da şehit olan MİT mensuplarını ifşa eden Oda TV çalışanları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatlığını yapan isimlerin, FETÖ'nün finans ayağının çok kritik isimleri olan işadamlarını da savunduğu belirlenmişti.

Oda TV avukatları Hüseyin Ersöz, Serkan Günel ve Kâzım Yiğit Akalın isimli avukatların, müdafiliğini yaptığı isimlerin, örgüt içerisindeki pozisyonlarıyla birlikte yargılandığı davalardaki suç isnatları ortaya çıktı. Her fırsatta yalnızca 'Ergenekon sanıklarının davalarının sanıklarının vekilliğini üstlendiklerini öne süren ve böylece kendilerini FETÖ karşıtı gibi sembolleştirmeye çalışan bu üç avukatın avukatlığını yaptıkları isimlere yönelik suçlamaların hiç de hafife alınmayacak cinsten oldukları anlaşıldı.



Serkan Günel

SERKAN GÜNEL'İN AVUKATI OLDUĞU PATRONLAR

ODA TV'cilerin avukatı Serkan Günel, meşhur FETÖ sanıklarından TAYAŞ Gıda'nın patronu Kazım Taycı'nın avukatlığını yaptı.



Kazım Taycı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birlik Yönetim Kurulu Üyesi olan Kazım Taycı, Birlik'in parasını 17-25 Aralık ardından FETÖ'nün bankası Bank Asya'yı fonlamak üzere bu bankaya yatırılmasından sorumlu tutulan isimler arasında bulunuyor.

Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı'nın da söz konusu kişiler hakkında yaptığı suç duyurusu ardından Kazım Taycı hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında önce soruşturma yürütüldü, ardından da dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Taycı'nın, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği adına 27 Ocak 2014 tarihinde Bank Asya'da hesap açılmasından, bu hesaba 7 milyon 400 bin lira yatırılmasından sorumlu olduğu anlatıldı. İddianamede, salt Birlik menfaatlerinin korunmasından ziyade örgüt liderinin talimatı ile örgüte aidiyetini gösterecek şekilde hareket ettiği ifade edildi.

Avukat Serkan Günel'in avukatlığını yaptığı bir diğer isim ise Mehmet Zenginer oldu.



Mehmet Zenginer

Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile üye şirketlerine yönelik 46 şüphelinin yer aldığı davanın sanıkları arasında Zenginer de bulunuyor. Sanayici olan Zenginer'in talimat ile Bankasya'ya para yatırdığı, Firari TUSKON eski genel sekreteri Mustafa Muhammed Günay ile yurtdışına seyahatler yaptığı, 17-25 Aralık sonrası TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'na katılarak TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral'in Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği konuşmasını alkışlayan iş adamları arasında bulunduğu belirlendi.

Avukat Günel, FETÖ'nün Borsa İstanbul'daki yapılmasıyla ilgili dosyada şüpheli Mustafa Baltacı'nın avukatlığını da üstlendi. Baltacı 2014 yılında Borsa İstanbul'daki Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınmıştı.

KAZIM YİĞİT AKALIN'IN FETÖ'CÜ MÜVEKKİLLERİ

Avukat Kâzım Yiğit Akalın, FETÖ'den yargılanan Akfa Holding sahipleri Fatih ve Ferhat Aktaş'ın avukatlığını yaptı.



Kazım Yiğit Akalın

Akalın'a bu dosyada avukat Serkan Günel'in eşlik ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ silahlı terör örgütünün emir ve talimatlarıyla kurulduğu ve işletildiği, bu bağlamda bu örgüte sürekli insan ve finans kaynağı temin ettiği gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine kayyum atandığı, yetkili ve sahiplerinin de mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu belirtildi.



Fatih Aktaş

İddianamede, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş hakkında ''silahlı terör örgütü yönetici olmak'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma'' suçlarından 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar, tutuklu sanık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Aktaş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Akalın aynı zamanda, FETÖ'den yargılanan tekstilci işadamları Bünyamin Gülçek ve Adil Gülçek'in de avukatı…Akalın'a Gülçek'ler hakkındaki davada Hüseyin Ersöz eşlik ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Bünyamin Gülçek'in Çerkezköy'deki fabrikasında gizli bir oda içerisinde kasa bulunmuş, kasadan 4.6 milyon lira çıkmıştı.

Bünyamin Gülçek hakkında hazırlanan iddianamede, Gülçek'in Bank Asya hesabından Ocak 2014 tarihinde açılan katılım hesabına 800 bin lira aktarıldığı, şirketin banka hesaplarıyla ortakların şahsi banka hesapları arasında karşılıklı olarak ve önemli miktarlarda para trafiğine rastlandığı, şirket sermayesinin 31 Aralık 2017 tarihinde 36 milyon 400 binden, 46 milyon 400 bine çıkarttığı, artırılan sermayenin 6 milyon 309 bin liralık kısmının ise şirket ortağı Bünyamin Gülçek'in şirketten olan alacağından karşılandığı, kalan kısmının ise Gülçek'ten nakden taahhüt edildiği, bu işlemin esasen ortaklık yapısını değiştirmeye yönelik bir operasyon olduğu kaydedildi. FETÖ finansörlerinden Gülçek'in ayrıca, şirket hesaplarından Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine 28 Ekim 2013 tarihinde bağış olarak 154 bin lira ve Cihan Medya Dağıtım A.Ş. unvanlı firmaya abonelik ücreti olarak ödemeler yapıldığının tespit edildiği ifade edildi.

MUSTAFA ŞEVKİ KAVURMACI'NIN DA AVUKATI

Kazım Yiğit Akalın aynı zamanda, İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı haricinde Kavurmacı ailesinden Mustafa Şevki Kavurmacı'nın avukatlığını yaptı.



Mustafa Şevki Kavurmacı

Aydınlı Grup patronu Mustafa Şevki Kavurmacı hakkında hazırlanan iddianamede Bank Asya'da hissesinin bulunduğu; ayrıca örgüt elebaşının örgüte talimatından sonra Bank Asya'daki 7 numaralı hesabında da artış tespit edildiği anlatıldı. Mustafa Şevki Kavurmacı gözaltına alındığı sırada evinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ayak ölçüsü ve 'Mustafa Kavurmacı' ibareleri bulunan ve Fetullah Gülen için yaptırılacak olan ayakkabının kastedildiği çizim çıkmıştı.

Aramalarda yine örgüt elebaşına ait 'herkul.org' internet sitesinden alınmış 'Fesat', 'Siz Kendinizi Değiştirmedikçe' başlıklı yazı çıktıları ele geçirilmişti. Kavurmacı ailesine ait şirketin 17-25 Aralık'tan sonra Fetullah Gülen'in talimatıyla başka bankalardan 30 milyon dolar kredi çekip Bank Asya'ya yatırdığı tespit edilmişti. Şirket bu şekilde 1.5 milyon dolar zarara uğratılmıştı.

İZMİR'İN EN ZENGİN AİLESİNİ SAVUNDULAR

Oda TV'nin avukatlığını yapan ve en ateşli FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Avukat Hüseyin Ersöz'ün İzmir'deki FETÖ'nün 'Babalar Grubu'ndan oldukları ortaya çıkan işadamı Abdullah Kavuk ve ailesinin avukatı olduğu biliniyor.



Hüseyin Ersöz

Ersöz'ün bu dosyaya Kâzım Yiğit Akalın ile birlikte girdiği öğrenildi. Kavuklar Şirketler Grubu sahibi ve Gediz Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti eski Başkanı Kavuk, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 13 yıl ceza aldı.



Abdullah Kavuk

Kavuk FETÖ'nün kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucularındandı. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı, istinaf sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedeniyle 4 yıl 4 ay 15 güne indirdi.

Yine Ersöz, FETÖ'nün Dünya Pazarlama dosyasında sanıklar; Nurfan Kartal, Sefa Uysal, Müfit Salman, Hüseyin Gün, İhsan Eren ve Metin Erdoğan'ın avukatlığını yaptı.

ERSÖZ, ÖMER FARUK KAVURMACI'NIN AVUKATI

Hüseyin Ersöz aynı zamanda Kazım Yiğit Akalın ile birlikte TUSKON davasında yargılanarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatlığını da üstlendi.



Ömer Faruk Kavurmacı

Hüseyin Ersöz'ün avukatlığını yaptığı ve FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması sonucunda 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Ömer Faruk Kavurmacı hakkında hazırlanan iddianamede, Kavurmacı'nın, 1 Mart 2014 tarihinde yapılan TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'nda en ön sırada yer aldığı ve bu toplantıda yapılan yeni görev dağılımında da kendisine TUSKON Yönetim Kurulu üyeliğinin verildiğine belirtildi.

Soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanık Berat'ın Ömer Faruk Kavurmacı'nın FETÖ/PDY içerisinde hareket ettiğine ilişkin ifadelerinin bulunduğu anlatıldı. İddianamenin devamında şirketin 1 Nisan 2014- 23 Haziran 2014 tarihleri arasında çalışanı olduğu tespit edilen Ali İhsan Gökay'ın hesabına, şirket hesaplarından yüklü miktarda havale ve EFT işlemi gerçekleştirildiği, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ile iltisakı tespit edilerek kapatılan Gelişim Platformu Derneğinin üyesi olduğu, ve Ali İhsan Gökay'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ailesiyle birlikte yurt dışına çıktığının ve hesaplarındaki bedelleri ABD'deki hesaplarına transfer etmek istediğinin tespit edildiği anlatıldı. Hüseyin Ersöz'ün ayrıca, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olan TUSKON'la ilgili davanın sanığı Semih Sadır'ın da avukatlığını da yaptı.

ZEKERİYA METE'NİN SORGUSUNA DA GİRDİ

Ersöz, ayrıca FETÖ'den yargılanan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'yi de gözaltına alındıktan sonra sorgu aşamasında savundu.



Zekeriya Mete

Zekeriya Mete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği hesaplarından Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırılarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.

Dosyanın iddianamesinde Mete'nin bu cürmü, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla gerçekleştirdiği belirtilmişti. Hüseyin Ersöz'ün avukatlığını yaptığı eski İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırarak örgüte finansal destek sağladığı iddia edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, örgüt elebaşı Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları iddia edildi. Şüpheli Zekeriya Mete'nin incelenen telefon HTS kayıtlarına göre, TUSKON'un firari genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile irtibatının olduğunun tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Bank Asya'ya para yatırılmasının, birlik çıkarlarını korumaktan ziyade FETÖ elebaşı Gülen'in talimatını yerine getirme amaçlı olduğu ve bunun da örgüt üyeliği kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Şüpheliler İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"..TEKLİF BİLE EDEMEZLER"DEMİŞTİ

Bilindiği gibi Hüseyin Ersöz'ün, FETÖ ile alakalı, "O kadar çok davaya müdahil oldum ve haklarında o kadar çok suç duyurusunda bulundum ki bana teklif etmeye(avukatlık)cesaret edemezler" dediği biliniyor.

ATAKAN IRMAK / SABAH