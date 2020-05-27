Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 27 Mayıs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in "muasır medeniyetlerin üzerine çıkma" hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan açıklamasında "60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, millî iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:
Aslında Gazi Mustafa Kemal'in "muasır medeniyetlerin üzerine çıkma" hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız.
60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, millî iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2020
Aslında Gazi Mustafa Kemal'in "muasır medeniyetlerin üzerine çıkma" hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2020
Bugün halen bu zihniyet milletin bizatihi kendisini aşağılayan; demokrasimizi ve bağımsızlığımızı darbeyle tehdit eden; yalanlarla, iftiralarla bu ülkenin evlatlarını birbirine düşürmeyi amaçlayan bir yapıda, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemeye çalışmaktadır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2020
Medeniyetimizin son kalesini, mazlumların tek umudunu, evimizi, yurdumuzu, göz bebeğimizi, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni ve demokrasimizi bu darbeci zihniyete karşı korumak ve hep bir adım ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2020
Başta darbeciler tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları olmak üzere, 27 Mayıs darbesinin tüm mağdurlarını rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Yaşasın Demokrasi ve Özgürlükler. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2020
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