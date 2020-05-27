28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı

Son dakika haberleri... Başkan , Twitter hesabından hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Aslında Gazi Mustafa Kemal'in "muasır medeniyetlerin üzerine çıkma" hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 27 MAYIS MESAJI

Başkan Erdoğan açıklamasında "60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, millî iradeye vurulan darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

Aslında Gazi Mustafa Kemal'in "muasır medeniyetlerin üzerine çıkma" hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA