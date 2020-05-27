Son dakika: Bakan Varank'tan flaş açıklama: Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi

Bakan Varank: "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi"

Bugün itibarıyla binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız.

Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor."

detaylar gelecek...