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Son dakika: Bakan Varank'tan flaş açıklama: Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi

Son dakika haberi... : "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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BAKAN VARANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

: "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi"

Bugün itibarıyla binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız.

Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor."

detaylar gelecek...

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