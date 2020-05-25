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Restoran ve turizm işletmeleri belirlenen kurallar çerçevesinde açılacak

ve Başkanı " kararnamesiyle kapatıldık, Kültür ve Bakanlığının hazırladığı genelgeyle de açılacağız. Genelge yayımlandı. Tabii ki yavaş yavaş açılacak. insan sağlığı noktasında belirlediği kriterler uygulanacak" dedi.

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Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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RESTORAN VE TURİZM İŞLETMELERİ AÇILACAK

ve (TURYİD) Başkanı , yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadelede elde edilen başarının ardından restoran ve işletmelerinin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak açılmaya başlayacağını söyledi.

Demirer, turizmci Dr. 'ın sanal ortamda hazırladığı "Yeni Gastronomi" konulu söyleşide, restoran ve turizm işletmelerinin, Kültür ve belirlediği kurallar çerçevesinde hizmet vereceğini ifade etti.

"YENİ BİR TREND OLACAK"

Koronavirüs salgını sonrası yerel ve bölgesel turizm girişimlerinin ön plana çıkacağını dile getiren Demirer, "Gelecek, geçmişin yalınlığını özleyen bir noktada. Özellikle gastronomide bu durum böyle. Maharet sadeliği, güzel ve mükemmel bir şekilde sunabilmek. Bir restoranın, bir şefin önemli özelliği bu. Bu önümüzdeki dönem için yeni bir trend olacak." dedi.

Demirer, turizm ve gastronomi sektörünün, salgından en çok etkilenen alanların başında geldiğini ve yeniden hizmete başlamak için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

"SAĞLIK BAKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ KRİTERLER UYGULANACAK"

Koronavirüs salgını nedeniyle turizm işletmeleri ve restoranların zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Demirer, "Restoran ve işletmeler sıkıntılı bir şekilde açılacak. Haziran'ın 15'ine kadar restoranlar açılır. kararnamesiyle kapatıldık, hazırladığı genelgeyle de açılacağız. Genelge yayımlandı. Tabii ki yavaş yavaş açılacak. insan sağlığı noktasında belirlediği kriterler uygulanacak." diye konuştu.

Demirer, 'de 100 bine yakın yeme-içme işletmesi olduğunu ifade ederek, koronavirüsle mücadele sürecinde hem işletme çalışanlarına hem de vatandaşlara önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

"SANDALYELER ARASI 60 SANTİMETRE"

Sürecin başarıyla atlatılması için bilinçli tüketici ve işletmelere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Demirer, "Bir dönem boyunca bu kuralları uygulamalıyız. Salgın yavaşladıkça ve bitme noktasına geldikçe kurallar gevşeyecek. Açılış için belirlenen sosyal mesafe kuralları belli. Sandalyeler arası 60 santimetre, masalar arası bir buçuk metre olacak." dedi. Dr. Cem Kınay da sadelik ve öze dönüşün, gastronomi ve turizm anlayışında yeni trend olacağını kaydetti.

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