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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

'te düzenlenen operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 47 gram uyuşturucu, 428 kök Hint keneviri, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2020
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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli " bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 47 gram uyuşturucu, 428 kök Hint keneviri, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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