Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi İncirlik'te
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Zeytin Dalı Harekat bölgesi ve İdlib'deki faaliyetlerde önemli görevler alan 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaştı. Daha sonra İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na geçen Bakan Akar ve komutanlar, böylece gün içindeki diğer ziyaretleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kara, deniz ve hava birliklerinde görevli askerlerle bir araya gelerek onların bayramlarını kutladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Ramazan Bayramı dolayısıyla birliklere yaptığı ziyaretleri sürdürüyor.
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