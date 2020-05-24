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Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi İncirlik'te

Milli Savunma Bakanı ve komuta kademesi, bölgesi ve 'deki faaliyetlerde önemli görevler alan 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaştı. Daha sonra 'teki 10. 'na geçen Bakan Akar ve komutanlar, böylece gün içindeki diğer ziyaretleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kara, deniz ve hava birliklerinde görevli askerlerle bir araya gelerek onların bayramlarını kutladı.

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Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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İNCİRLİK’TE O AN! BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR...

Milli Savunma Bakanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin () komuta kademesi, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 'teki 10. 'nı ziyaret etti.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Ramazan Bayramı dolayısıyla birliklere yaptığı ziyaretleri sürdürüyor.

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