Son dakika: MEB'den sözleşmeli öğretmenler hakkında flaş açıklama
Son dakika haberi... MEB: "18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek."
Son dakika haberi... MEB: "18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek."
detaylar gelecek...
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan kritik toplantıda flaş açıklamalar
- İmamoğlu, Fazilet Durağı’nda milletten özür dilemeli
- Resmen duyurdu! Kiralık vekil dönemi kapanacak
- Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye!
- İçişleri'nden 81 il valiliğine yeni genelge
- Pakistan'daki düşen uçakta Türk yolcu var mı?
- İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! Banu Özdemir tutuklandı
- Yarın kuaförler açık mı?
- DSÖ: Gece gündüz çalıştık...
- MHP'den Soyer'e tepki: Bu alçaklara cesaret veren...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?
- Bankalardan düşük faiz ve 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyaları! 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
- Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?
- 500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...
- CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...
- Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?
- 22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...
- e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
- Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?