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Son dakika: MEB'den sözleşmeli öğretmenler hakkında flaş açıklama

Son dakika haberi... : "18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek."

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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MEB'DEN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Son dakika haberi... : "18 Mart'ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran'da atandıkları illere gönderilecek."

detaylar gelecek...

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