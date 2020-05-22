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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı ile görüştü

, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020
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ÇAVUŞOĞLU LİBYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, gün içerisinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile yaptığı telefon görüşmelerinde ise 'in 'yı ilhak planına karşı İİT bünyesinde atılması gereken adımları ele almıştı.

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