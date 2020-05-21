21 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 21 Mayıs Perşembe

Son dakika haberi... , Twitter'dan koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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