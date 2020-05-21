Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Irak'a yönelik desteğimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, terörle ortak mücadelemizi, Irak'ın yeniden imarını tüm boyutlarıyla ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Irak'a yönelik desteğimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.
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