21 Mayıs 2020, Perşembe
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Irak'a yönelik desteğimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020
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ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME

, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, terörle ortak mücadelemizi, Irak'ın yeniden imarını tüm boyutlarıyla ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Irak'a yönelik desteğimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.

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