20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara Emniyeti eylem yapan 12 HDP'liyi gözaltına aldı

Ankara Emniyeti eylem yapan 12 HDP'liyi gözaltına aldı

'li terör sempatizanları, ile bağlantılı çıkan HDP'li başkanlara yapılan kayyumm atamalarına karşı çıkmak için izinsiz gösteri düzenledi. Emniyet güçleri, terör sempatizanlarının eyleminden 12 kişiyi gözaltına aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
ABONE OL
12 HDP'Lİ GÖZALTINA ALINDI

'da, atamalarını protesto etmek için Halkların Demokratik Partisi önünde eylem yapan gruba polis müdahale etti, 12 kişi gözaltına alındı.

'nin Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan grup, çeşitli belediyelere yapılan kayyum atamalarına tepki gösterdi. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Ankara Valiliği'nce kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı uyarısında bulunarak, grubun dağılmasını istedi.

Uyarılara rağmen slogan atmaya başlayan gruba polis müdahale etti. Polise direnen 12 kişi, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA