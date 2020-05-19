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Lüks siteye yardım kolisi dağıtımı yapan CHP'li İBB'ye site sakininden tepki: Bu nasıl adalet

’li belediyenin yardım kolisi götürdüğü lüks sitenin görüntüsü yer aldı. Site sakini cep telefonuyla o anları çekti ve “Bu nasıl bir adalet anlamıyorum” diyen site sakini, Lüks bir siteyiz. Aidatlarımız 500 lira. Burada sağ olsun belediyenin hizmet aracı gelmiş. Bu sitede oturan insanlara fakir diye koli dağıtıyor” diye tepki gösterdi. İşte Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberinin detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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LÜKS SİTEYE YARDIM KOLİSİ DAĞITIMI YAPAN CHP'Lİ İBB'YE SİTE SAKİNİNDEN TEPKİ: BU NASIL ADALET

'li , tanesi 50 ila 100 lira olan yardım kolilerine 150 lira ödemişti. 'da ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerinin verdiği belirtilmişti. Ancak sonradan bazı yardım kolilerinin sadece CHP'li kişilere dağıttığına dair görüntüler haberlere yansımıştı. Hatta başka CHP'lilerin yardım kolileri 10 kişiyle birlikte verdiği fotoğrafta ortaya çıkmıştı.

LÜKS SİTE SAKİNLERİNİN YANINDA YER ALDI
CHP'li Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı "Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olacak ve bu süreci dayanışma içinde hep birlikte aşacağız. İstanbul olarak biz de destek ve bağış kampanyamızı başlattık" demişti. Ancak CHP'li belediyenin yardım kolisi götürdüğü lüks villanın görüntüsü yer aldı. İstanbul lüks sitesine yardım kolilerinin götürüldüğü aracı gören site sakini cep telefonuyla o anları çekti.

CHP’li İBB lüks siteye yardım kolisi dağıttı! Bu nasıl adalet! CHP’Lİ İBB LÜKS SİTEYE YARDIM KOLİSİ DAĞITTI! "BU NASIL ADALET!"

LÜKS SİTENİN AİDATI 500 LİRA
"Bu nasıl bir adalet anlamıyorum" diyen site sakini cep telefonundan video çekimini yaparken şu cümleleri söyledi: "Görüyorsunuz, belediyenin yardım dağıtan kolisi. La Vella sitesi İstanbul'dan. 156 daire bir siteyiz. Lüks bir siteyiz. Aidatlarımız 500 lira. Burada sağ olsun belediyenin hizmet aracı gelmiş. Bu sitede oturan insanlara fakir diye koli dağıtıyor."

DAMLA KAYA - SABAH

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