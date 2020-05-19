Dev turizm projesine CHP-mafya engeli! İş adamı Celal Gökçen mahkemeye başvurdu
Bursa’da, iş adamı Celal Gökçen’in hayata geçirmek istediği dev turizm projesine, CHP’li bir belediye meclis üyesi ve mafya işbirliği ile yapılan ihale oyunu engel oluyor. İş adamı Gökçen, ihalenin iptali için mahkemeye başvurdu.
Yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırımla Bursa'ya kazandırılması planlanan dev termal tesis projesi, CHP'li bir belediye meclis üyesi ile mafyanın işbirliği sonucunda rafa kaldırılmak üzere. Bursa'da vergi rekortmenleri listesinde başı çeken ve önemli projeleri hayata geçiren iş adamı Celal Gökçen, geçen yıl Bursa'nın Sıcaksu Bölgesi'nde mülkiyeti kendisine ait olan yaklaşık 100 dönümlük arazide dünyanın en büyük termal tesisini 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçireceklerini duyurdu. Bursa'nın siluetine uygun olarak hazırlanan ve içinde otantik hamamlar, termal sağlık, fizik tedavi, spa ve güzellik merkezlerinin de bulunacağı proje ile orta vadede Avrupa'dan yaklaşık 1 milyon turisti çekmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacak proje şimdi iptal edilme riskiyle karşı karşıya.
PROJEYE OTOPARK ENGELİ
İddiaya göre, Gökçen ailesine projenin de yapılacağı ait araziye mafya göz dikti. Mafya, araziye el koyabilmek amacıyla iddialara göre Osmangazi Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Avukat Ercan Korkmaz'ı devreye soktu. Araziden pay alabilmenin yollarını arayan mafya, arazi üzerinde bulunan atıl durumdaki bir alışveriş merkezinin otoparkı üzerinden bu oyununu hayata geçirdi. İddiaya göre, CHP'li Kormaz'ın Belediye Meclisi'ne yaptığı öneriyle imar planlarına, yeşil alanın terk amacına ve yasal mevzuata aykırı olmasına rağmen projenin yapılacağı alanda bulunan otoparkın ihaleye çıkarılması sağlandı. İhaleyi ise öneriyi yapan CHP'li Ercan Korkmaz ile Nesim Malki cinayeti tetikçisi Burhanettin Türkeş'in oğlu Tayyar Türkeş'in yöneticisi olduğu Yeni Karaman Spor Kulübü aldı.
CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ercan Korkmaz
İŞ MAKİNELERİYLE YIKIM
Ancak otoparka girebilmek için işadamı Gökçen'e ait araziyi kullanmak zorunda olan kulüp, giriş açmak için otoparkın yol tarafındaki duvarlarını yıkmaya başladı. Bu duruma itiraz eden işadamı Gökçen'in başvurusu üzerien Bursa Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası arazide inceleme yaptı. İnceleme sonucu Gökçen ailesine ait mülk içerisinde yer alan ve kendileri tarafından yaklaşık 10 milyon liraya yaptırılan otoparka ne yaya ne de araç girişinin mümkün olmadığı da rapor edildi. Buna rağmen spor kulübü yıkım çalışmalarını sürdürdü.
BAŞVURU YOK
Gökçen ailesinin iddiasına göre, belediye mevzuatını ve mülkiyet hakkını hiçe sayarak, teknik anlamda otopark olarak kullanılmasımümkün olmayan alana haksız ve hukuksuz bir şekilde yol açmak için yıkım faaliyeti yapan kulübün, otopark ruhsatlandırma ve bağlantı yollarıyla tek yetkili kurum olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de başvurmadığı ortaya çıktı.
BELEDİYELERİ HARACA BAĞLADILAR
Bu arada Amatör Lig'de yer alan spor kulübünü kullanarak ihalelere giren Tayyar Türkeş'in borçlarını ödemekte zorlanan bir iş adamından aldığı yerel televizyon, gazete ve prodüksiyon şirketini de ihaleleri almak için baskı aracı olarak kullandığı öne sürüldü. Özelikle AK Partili belediyelere yüzlerce bin liralık faturalar kesen bu medya grubunun şantaj ve tehdit yoluyla tahsilat yaptığı belirtiliyor. Özellikle Bursa TV ve Sancak Gazetesi'nin başta Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerini kıskaca alarak kendisine ödemeye yapmayan belediyeleri hedef haline getirdiği kaydedildi.
YARGITAY'A TAŞIDI
CHP'li meclis üyesi Ercan Korkmaz ile Tayyar Türkeş'in ihale oyunu ile otoparkın spor kulübüne verilmesinin 1.5 milyar liralık projeyi sekteye uğratacağını öne süren iş adamı Celal Gökçen, konuyu yargıya taşıdı. Bilirkişi olarak tayin edilen harita ve kadastro mühendislerinin hazırladığı, "Gökçen ailesine ait mülk içerisinde yer alan ve kendileri tarafından yaklaşık 10 milyon liraya yaptırılan otoparka ne yaya ne de araç girişinin mümkün olmadığı bu nedenle ihaleye çıkmasının ayrıca farklı kişilere verilmesinin mümkün olmadığı" belirtilen rapor mahkemeye sunuldu. Gökçen'in avukatları ise dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
SABAH
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