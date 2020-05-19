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Başkan Erdoğan'dan Ilısu Barajı paylaşımı: Milletimize hayırlı olmasını diliyorum

Başkan , Twitter'dan Ilısu Barajı Enerji Santrali’nin devreye alınan ilk etabıyla ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ILISU BARAJI PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Ilısu Barajından esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı, inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Ülkemize, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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