Son dakika: İstanbul'da koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? İşte o tarih
Son dakika haberine göre Son dönemde Türkiye'deki koronavirüs salgını kontrol altına alınırken, vaka eğrisinde de düşüş eğilimi başladı. Bu durum neticesinde normalleşme süreci için ilk adımlar atılırken, İstanbul için uygulanan seyahat yasağının ne zaman biteceği de merak konusu oldu.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda yapılan simülasyonlarda ise her şey yolunda gider ve geçen haftaki insan hareketliliğinin olumsuz bir etkisi olmazsa, günlük vaka sayısının 25 Mayıs'tan sonra binli rakamların altına düşmesinin ihtimal dâhilinde olduğu belirtildi. Ancak, vaka sayısında öngörülmeyen bir artış olursa ve bu artış trendi üç-dört gün devam ederse, normalleşme adımlarının atılması askıya alınacak, gerekirse yeni kısıtlamalar getirilecek.
İSTANBUL YASAĞI TEMMUZDA KALKACAK
Bilim Kurulu, seyahat yasaklarının kaldırılması konusunda bazı iller için 4 hafta, bazıları için de 8 haftalık bir süre belirledi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hâlen 15 ilde devam eden seyahat kısıtlamasının bayramdan sonra bazı illerde kaldırılabileceği, ancak İstanbul'da vakaların düşmeye başlamasından itibaren 8 hafta beklenmesi gerektiği belirtildi. Mevcut vaka eğrisinden hareketle yapılan simülasyonlarda, İstanbul'daki seyahat yasağının temmuzun ilk haftasına kadar devam etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.
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