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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kars'ta PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberleri... , Jandarma Komandoların Kars'ta yaptığı operasyon hakkında açıklama yaptı. PKK'nın Çemçe bölgesini takviye yapmak için gönderdiği 3 terörist, bugün bölgede başlatılan operasyonda öldürüldü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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KARS'TA PKK'YA AĞIR DARBE

tarafından yapılan açıklamada, "Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde tarafından hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte tamamen yok edilmiştir." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Bölücü terör örgütünce Çemçe bölgesini takviye etmek maksadıyla, 3 teröristin bölgeye geldiği istihbaratı üzerine; bugün bölgede başlatılan operasyonda Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan gönüllü timler oluşturulmuştur.

Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan 2'nci Jandarma Komando Bölük Jandarma Yüzbaşı Ferhat ÇİFTÇİ de bölüğünden gönüllü 1 tim ile bu operasyona iştirak etmiştir.

Kahraman Yüzbaşımız ve personeli çatışma bölgesinde sık ağaçlık ve ağır coğrafi koşulların bulunduğu bölgede teröristlerin inlerine girmek suretiyle teröristleri, saklandıkları yerde tespit etmiştir. Çıkan çatışmada 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat ÇİFTÇİ ile 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup bölgeden helikopterle hemen hastaneye sevk edilmişlerdir. Kahraman personelimiz ÇİFTÇİ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı; yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

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