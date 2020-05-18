18 Mayıs 2020, Pazartesi
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İletişim Başkanlığından vatandaşlara uyarı!

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ''İletişim Başkanlığı, vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini talep etmez. Kurumumuzun adı ve logosu ile yayılan “kredi kartı aidat iadesi” bildirimi dolandırıcıların yeni yöntemidir. Vatandaşlarımızın banka bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz.'' ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN VATANDAŞLARA UYARI!

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ''İletişim Başkanlığı, vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini talep etmez. Kurumumuzun adı ve logosu ile yayılan "kredi kartı aidat iadesi" bildirimi dolandırıcıların yeni yöntemidir. Vatandaşlarımızın banka bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz.'' ifadelerine yer verildi.

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