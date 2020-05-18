İletişim Başkanlığından vatandaşlara uyarı!

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ''İletişim Başkanlığı, vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini talep etmez. Kurumumuzun adı ve logosu ile yayılan "kredi kartı aidat iadesi" bildirimi dolandırıcıların yeni yöntemidir. Vatandaşlarımızın banka bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz.'' ifadelerine yer verildi.

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İletişim Başkanlığı, vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini talep etmez. Kurumumuzun adı ve logosu ile yayılan "kredi kartı aidat iadesi" bildirimi dolandırıcıların yeni yöntemidir. Vatandaşlarımızın banka bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz. pic.twitter.com/i2croQf2hv — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 18, 2020