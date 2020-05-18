A Haber'den 'Kudüs' açıklaması: Bu hata bizleri derinden üzdü

A Haber'in Kudüs'ten canlı yayın ile bağlanan muhabirin lokasyonu, yanlışlıkla "İsrail-Kudüs" şeklinde verilmişti. Zeynep Bayramoğlu'nun sunduğu haber programı esnasında yaşanan hata nedeniyle kanal yönetimi ve program sunucusu açıklama yaptı.

A Haber tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"A Haber kuruluşundan bugüne Filistin davasına sahip çıkıp Filistinli kardeşlerimizin sesi olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

A Haber, her zaman mazlum coğrafyadaki kardeşlerimizin yanında olan, binlerce haber ve belgesel yaparak onların haklı davasını savunan bir televizyon kanalıdır.

Canlı yayın bağlantısında bir lokasyon hatası yapılmıştır, bu hata bizleri derinden üzmüştür. Bu nedenle halkımızdan özür dileriz.

Kudüs Filistin'in başkentidir ve ilelebet öyle kalacaktır."

ZEYNEP BAYRAMOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

Zeynep Bayramoğlu da açıklamasında "Kudüs, Filistin'in başkentidir. Talihsiz bir hata yapılmıştır. Üzgünüz" diye yazdı.