17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 176 kişiye ceza

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 176 kişiye ceza

'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 176 kişiye cezai işlem uygulandı. Kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye 164 kişiye 215 bin 978 lira ceza kesildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020
ABONE OL
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDEN 176 KİŞİYE CEZA

'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 176 kişiye cezai işlem uygulandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kolluk kuvvetleri, kent merkezi ve 17 ilçede denetim gerçekleştirdi.

Kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye adli işlem yapıldı, 164 kişiye 215 bin 978 lira ceza kesildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA