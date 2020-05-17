Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 176 kişiye ceza
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 176 kişiye cezai işlem uygulandı. Kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye 164 kişiye 215 bin 978 lira ceza kesildi.
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 176 kişiye cezai işlem uygulandı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kolluk kuvvetleri, kent merkezi ve 17 ilçede denetim gerçekleştirdi.
Kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye adli işlem yapıldı, 164 kişiye 215 bin 978 lira ceza kesildi.
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