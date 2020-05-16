Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 20 mayın imha edildi
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-59 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen opersayonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-59 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ timlerimizce imha edildi."
Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ Timlerimizce imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XENiaTIzhO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2020
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Onsuz sokağa çıkmak yasak!
- 81 ilde dev uygulama! 4 bin 368 kişiye...
- İsrail'in işgal ve ilhak planına sert tepki
- Okulların açılacağı tarih belli oldu!
- Süper Lig seyircili mi oynanacak? Başkan açıkladı...
- 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti!
- Corona virüsün Türkiye rotası ortaya çıktı!
- Paralar havada uçuşmuş! 'Ballı iş yani'
- Türkiye sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor
- Atama kararları Resmi Gazete'de
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?
- Sokağa çıkma yasağı olan şehirler hangileri? 16-17-18-19 Mayıs 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller?
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...