16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 20 mayın imha edildi

Son dakika haberi... 'ın kuzeyinde terör örgütü 'ya ait 20 adet VS-59 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2020
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'ın kuzeyinde yürütülen opersayonlar kapsamında terör örgütü 'ya ait 20 adet VS-59 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek timlerimizce imha edildi."

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