13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Irak’tan getirilen 90 Türk vatandaşı Batman’da yurda yerleştirildi

Irak’tan getirilen vatandaşı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere ’da yerleştirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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IRAK’TAN 90 TÜRK VATANDAŞI GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Irak'ta bulunan vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle 'ye getirildi.

İl ( Afet ve Acil Durum) Müdürlüğünce temin edilen otobüslerle Batman'a getirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki Batman Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurda yerleştirildi.

İl AFAD Müdürü Fevzi Bakır, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Irak'tan 90 Türk vatandaşının getirildiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda 14 günlük karantina süresince misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya özen göstereceğiz." dedi.

- "DEVLETİMİZ BİR DAHA BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk de halen ve Irak'tan getirilen 162 kişiyi misafir ettiklerini anımsatarak, "Devletimiz bir daha büyüklüğünü göstererek, ülkelerine dönmek isteyen Türk vatandaşlarını dünyanın dört bir tarafından getirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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