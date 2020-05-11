11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste normalleşme süreci için 3 uyarı

Koronavirüsle mücadelede takvimlerin 11 Mayıs'ı göstermesiyle normalleşme sürecine girildi. Prof. Dr. , normalleşme süreci için 3 önemli uyarıda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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ÖZLÜ'DEN NORMALLEŞME SÜRECİ İÇİN 3 UYARI

Prof. Dr. , Twitter hesabından salgınındaki normale dönüş süreci hakkınad uyarılarda bulundu.

TEVFİK ÖZLÜ'DEN 3 UYARI

Resmi Twitter hesabından önemli konulara değinen Özlü, "Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse Pazartesi veya Cuma değil hafta ortalarında gidelim. Telaş etmeyelim, sabırlı olalım. Sırayla, sosyal mesafeyi koruyarak, birbirimize saygı göstererek hızlıca işimizi görelim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:

"Vakit geçirmek için dışarıya çıkmayalım, keyif alışverişi yapmayalım. Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarıya çıkalım. Havalandırmanın iyi olmadığı, insan yoğunluğu fazla olan kapalı alanlardan kaçınalım. Maskemizi usulüne uygun şekilde takalım.

Salgın devam ediyor. Bugün 1542 kişi hastalandı ve 47 yurttaşımızı kaybettik."

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