Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste normalleşme süreci için 3 uyarı
Koronavirüsle mücadelede takvimlerin 11 Mayıs'ı göstermesiyle normalleşme sürecine girildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşme süreci için 3 önemli uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından koronavirüs salgınındaki normale dönüş süreci hakkınad uyarılarda bulundu.
TEVFİK ÖZLÜ'DEN 3 UYARI
Resmi Twitter hesabından önemli konulara değinen Özlü, "Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse Pazartesi veya Cuma değil hafta ortalarında gidelim. Telaş etmeyelim, sabırlı olalım. Sırayla, sosyal mesafeyi koruyarak, birbirimize saygı göstererek hızlıca işimizi görelim." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:
"Vakit geçirmek için dışarıya çıkmayalım, keyif alışverişi yapmayalım. Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarıya çıkalım. Havalandırmanın iyi olmadığı, insan yoğunluğu fazla olan kapalı alanlardan kaçınalım. Maskemizi usulüne uygun şekilde takalım.
Salgın devam ediyor. Bugün 1542 kişi hastalandı ve 47 yurttaşımızı kaybettik."
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