Osmaniye'de bir ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Ailenin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanıyor.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'ndeki müstakil bir evde oturan aile üyelerinden bazılarının Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine Kaymakamlıkça ev, giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Karantinanın 24 Mayıs'a kadar süreceği, ailenin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı bildirildi.
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