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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu gece saat 00.00'da başlayacak , 'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında bu gece saat 00.00'da başlayacak , 'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Anadolu ve Avrupa yakasındaki ilçelerde vatandaşlar sokağa çıkma sınırlaması başlamadan saatler önce market, fırın ve şarküterilerden alışverişlerini yaptı.

Birçok ilçe ve semtte sakinlik hakim olurken az sayıda vatandaşın ise alışverişini geç saatlere bıraktığı görüldü.

Öte yandan İBB Trafik Uygulamasına göre, saat 23.00'ten sonra şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak kaydedildi.

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