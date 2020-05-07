Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Videolu paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün" ifadelerine yer verdi.
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