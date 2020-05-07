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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sitesi Twitter hesabından, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Videolu paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

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