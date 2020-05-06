Üniversiteli olmak bu yıl daha kolay!
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de normalleşme süreci çalışmaları devam ederken YKS ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. YÖK’ten üniversite adaylarına müjdeli haber geldi. YKS’de sadece bu yıla mahsus olmak üzere baraj puanı 180’den 170’e indirildi. TYT sınavında ise süre 30 dakika uzatıldı. 206 bin ilave aday, bu yıl lisans programlarına yerleşebilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıklamasının ardından Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK), üniversite adayı öğrencileri rahatlatan bir açıklama geldi.
KAZANMA ŞANSI ARTTI
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YKS'ye yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencileri sevindirecek kararlar alındığını bildirdi. Buna göre, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. Bu kararla birlikte, 206 bin ilave adayın lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin ediliyor.
Ayrıca 180 barajı nedeniyle geçen yıl boş kalan lisans programlarında bu yıl daha çok doluluk olabilecek. Geçen yıl üniversitelerde 180 baraj altı boş kontenjan 23 bin 620 olmuştu. Barajın aşağı çekilmesiyle boş kontenjanların da 20 binden fazla dolması bekleniyor. Barajın 180'den 170'e çekilmesiyle bu yıl tercih yapma hakkı elde eden adayların da sayısı da 1 milyon 967 bin 394'e çıkacak.
DAHA AZ KONU
YKS'nin ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada ayrıca, bu yıl sınava girecek öğrencilerin geçtiğimiz yıllara nazaran daha az konuda ve müfredattan sorumlu tutulacağı belirtilerek, "Bu yıl yapılacak YKS'de öğrencilerimiz lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulacaktır. Bu durum yalnızca bu yıla mahsustur. Öğrencilerimizin muaf tutulacağı bölümler, toplam müfredatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır" ifadesi kullanıldı.
ADAYLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ek süre verilmesinin ve barajın düşürülmesinin 12'nci sınıflar için çok güzel bir fırsat olduğunu söyledi. Kurt "Tarihin değişmesi konusuna hiç takılmasınlar. Bu yıl sınava girecek adaylar çok şanslı. Barajın inmesiyle 200 binden fazla daya AYT'ye girme hakkı kazanmış olacak. Konuların azalması da ekstra bir avantaj sağladı. Kalan bu 1.5 aylık dilimde düzenli çalışmaya devam etsinler. Bu yıl Üniversiteli olmak çok kolaylaşacak" dedi.
Sabah
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