Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı bu kez Avrupa hedef aldı! Küstah açıklama
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı. Amor, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "lgbtihaklarıinsanhaklarıdır" etiketini kullanarak skandal ifadeler kullandı.
Avrupa Parlamentosu (AP)'ndan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ifadelerine yönelik açıklama geldi. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter üzerinden "lgbtihaklarıinsanhaklarıdır" etiketini kullandığı açıklamasında Avrupa Konseyi'nin bu konuda tavsiyeleri olduğunu söyledi.
Amor, mesajında, "Avrupa Konseyi'nin tüm üyeleri gibi Türk makamları da nefret söylemine veya LGBTİ'lilere karşı herhangi bir ayrımcılığa gerekçe göstermek için kültürel, geleneksel veya dini değerleri kullanmama tavsiyelerine uymalıdır." ifadelerine yer verdi.
AMOR: TÜRKİYE 12. PROTOKOLÜ ONAYLAMALI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlatmıştı.Bu konuya da değinen AP yetkilisi, Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin ayrımcılığa karşı 12. protokolünü onaylaması gerektiğini kaydetti.
ALİ ERBAŞ NE DEMİŞTİ?
Erbaş, İslam'ın eşcinselliği lanetlediğine değinerek, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.
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