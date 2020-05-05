Son dakika: YÖK'ten üniversiteye giriş sınavları hakkında baraj puanı açıklaması
Son dakika haberleri... YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YKS'de sadece bu senelik uygulanacak sistemi açıkladı. Yapılan açıklamada, "Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi." ifadelerine yer verildi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencileri sevindirecek kararlar alındığını bildirdi. Buna göre, TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.
TÜM DETAYLAR AÇIKLANDI
Saraç, Twitter'dan, YÖK'ün 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlarla ilgili yaptığı açıklamada, "2020-YKS'ye yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencilerimizi sevindirecek güzel haberlerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
YÖK'ün konuya ilişkin açıklamasında da, Türkiye'de Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında YKS'nin 20-21 Haziran olarak belirlenen tarihinin, küresel salgının pek çok ülkedeki seyri de dikkate alınarak, Türkiye'de vakaların artmaya başladığı, salgının seyrinin henüz tam olarak belli olmadığı ve adaylarla birlikte ailelerin psikolojik durumunun oldukça önemli olduğu bir dönemde 25-26 Temmuz'a ertelendiği hatırlatıldı.
Alınan ilk erteleme kararında yegane amacın sınava girecek öğrencilerin salgının muhtemel sonuçlarından mümkün olduğunca az etkilenmesi olduğunun altı çizilen açıklamada, erteleme kararıyla birlikte bu dinamik sürecin an be an takip edildiği, alınacak kararların en ince ayrıntısına kadar irdelendiği aktarıldı.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin her türlü takdire şayan sabrı ile yürütülen koronavirüse karşı başarılı mücadelede gelinen noktada her anlamda normalleşme sürecinin başladığı müşahede edilmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiği ve salgının önemli ölçüde kontrol altına alındığının tüm kamuoyunun malumu olduğu vurgulandı.
Bu gelinen aşamada, öğrencilerin üniversite tercihleri, bu tercihler için ayrılacak vakit, kayıt, yerleşme gibi süreçler ve eğitim öğretim için ayrılması gereken süre dikkate alındığında, sınavın haziran ayının sonunda yapılmasının adayların lehine bir durum oluşturacağının ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun da görüşü dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından, ilan edilen normalleşme süreci ile birlikte sınav tarihlerinin de yeniden güncellendiği hatırlatıldı.
"YKS, İLK OLARAK BELİRLENEN TARİHİNDEN BİR HAFTA SONRA YAPILACAK"
Kabine tarafından bu çerçevede belirlenen sınav tarihlerinin güncellenmesi ile ilgili olarak bazı hususların da dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Kabine kararı olarak duyurulan tarihin, aslında tedbir maksadıyla ertelenmeden önceki YKS tarihinden (21-22 Haziran) bir hafta sonraki tarih olduğuna (27-28 Haziran) dikkat çekildi.
Açıklamada, duyurulan yeni tarihlere ilişkin, "YKS'nin ilk olarak belirlenen tarihinden bir hafta sonra bu sınav yapılacaktır. Adaylarımızın endişeye kapılmamalarını gerektiren önemli bir diğer husus da bu yıl sınava girecek öğrencilerin, geçtiğimiz yıllara nazaran daha az konudan/müfredattan sorumlu tutulacağıdır. Bu yıl yapılacak olan YKS'de öğrencilerimiz lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulacaktır. Bu durum yalnızca bu yıla mahsustur. Öğrencilerimizin sınavda muaf tutulacağı bölümler, toplam müfredatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.
"BU YILKİ SINAV AVANTAJLI BİR SINAV OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR"
Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:
"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır. Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."
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