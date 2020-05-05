Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de
Son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan birinci Hukuk Müşavirliğine, Serdar Ceylan atandı.
Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp üyeliğine İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora Özdemir getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Feyzullah Dereci, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Aslan Yıldız, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Salih Başparmak, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne İsa Yazıcı, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulsamet Eren, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman Tatlısu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdurrahman Şahin, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yunus Öztürk, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Emrullah Güler ve Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Abdulselam Er'in atamaları yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında, Strateji Geliştirme Başkanı İsmail Demirel görevinden alınırken, açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Alper Özkan atandı.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mahmut Oğuz, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Deniz Edip getirildi.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ergin Dinç atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Hayati Özgür ile Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak, Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne Giresun Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Güneş, Konya Orman Bölge Müdürlüğüne Cafer Bal getirildi.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Nejat Çoğal, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Tuncay Bayraktar getirildi.
Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne Murat Baştor atandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Necdet Sümbül ve Yunus Emre Ayözen getirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- YÖK'ten baraj puanı açıklaması
- CHP'li Bodrum Belediyesi Yılmaz Özdil'in kaçak villa skandalını tescilledi
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Türkiye düşmanı New York Times'a ders!
- ABD'den Türkiye'ye teşekkür mektubu
- CNN International Türkiye'yi örnek gösterdi
- Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdi
- Türkiye'ye 'darbe' Başkan Erdoğan'a 'idam' tehdidi
- DSÖ'den koronavirüs uyarısı
- AB Komisyonu Başkanı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti
- Başkan Erdoğan'dan YKS açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! Güncel liste....
- Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- LGS tarihi son durum nedir? LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak?
- YKS tarihi son dakika değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?