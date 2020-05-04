04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri DSİ ve TOKİ arasında sulamada dev iş birliği!

DSİ ve TOKİ arasında sulamada dev iş birliği!

Sulamada yeni bir adım daha attıklarını belirten ve Orman Bakanı Dr. , Devlet Su İşleri () Genel Müdürlüğü ile Başkanlığı arasında sulama tesislerinin yapımı konusunda bir protokol imzalandığını belirtti. İmzalanan protokole göre; 3 milyon 200 bin dekar araziyi suya kavuşturacak 25 sulama projesi TOKİ tarafından yapılacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
ABONE OL
BAKAN DUYURDU! DEV İŞ BİRLİĞİ!

İmzalanan protokol çerçevesinde değişik illerde 25 adet sulama projesinin hayata geçirileceğini vurgulayan "Bu kapsamda, 3 milyon 200 bin dekar civarında araziyi sulayacak projeler ile çiftçimizin yanında olacağız. Söz konusu projelerin tamamlanması ile 300 bin kişiye istihdam sağlanması ve ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar TL katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

PROJELERİN YATIRIM BEDELİ 8,5 MİLYAR LİRA

Sulamaya yapılan yatırımlar ile suya hasret toprakları suyla buluşturduklarını söyleyen Pakdemirli, protokol ile yapılacak tesislerin toplam maliyetinin 8,5 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Ülkemizin 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazisinin yüzde 78'inin yani 66,5 milyon dekarının sulamaya açıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli "Sulamaya açılan 66,5 milyon dekar arazide uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle yapılması durumunda takriben yıllık 49,5 milyar TL zirai gelir artışı sağlanması mümkün" dedi.

SULAMA PROJELERİNDE TASARRUF ÖN PLANDA

'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını belirten Dr. "Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Protokol kapsamında inşa edilecek tesislerde de bu sistemler uygulanacak. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sistemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır " değerlendirmesinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA