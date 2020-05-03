Okullar 1 Haziran'da nasıl açılacak? İşte tüm detaylar...

Koronavirüs (Covidd-19) salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan okulların kademeli olarak bayram sonrasında 1 Haziran itibarıyla açılması hedefleniyor. Okullar, uzun süre açık kalmayacak ve temmuza sarkmayacak. Okullara ilk etapta sınava girecek sınıflar olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek.