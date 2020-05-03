03 Mayıs 2020, Pazar
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Okullar 1 Haziran'da nasıl açılacak? İşte tüm detaylar...

'un katıldığu bir programda okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söylemesi sonrası okulların nasıl açılacağı ile ilgili sorular öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merak konusu oldu. Ramazan bayramından sonra açılması planlanan okullarla ilgili yol haritası belli olurken, 1 Haziran 2020'de kademeli başlangıç yapılacak ve 8'inci ile 12'nci sınıf öğrencileri okula gidecek. İşte okullar 1 Haziran'da açılırsa nasıl olacak? Tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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OKULLAR 1 HAZİRAN'DA NASIL AÇILACAK? İŞTE TÜM DETAYLAR...

Koronavirüs (Covidd-19) salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan okulların kademeli olarak bayram sonrasında 1 Haziran itibarıyla açılması hedefleniyor. Okullar, uzun süre açık kalmayacak ve temmuza sarkmayacak. Okullara ilk etapta sınava girecek sınıflar olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek.

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