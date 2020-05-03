Okullar 1 Haziran'da nasıl açılacak? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığu bir programda okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söylemesi sonrası okulların nasıl açılacağı ile ilgili sorular öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merak konusu oldu. Ramazan bayramından sonra açılması planlanan okullarla ilgili yol haritası belli olurken, 1 Haziran 2020'de kademeli başlangıç yapılacak ve 8'inci ile 12'nci sınıf öğrencileri okula gidecek. İşte okullar 1 Haziran'da açılırsa nasıl olacak? Tüm detaylar...
Koronavirüs (Covidd-19) salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan okulların kademeli olarak bayram sonrasında 1 Haziran itibarıyla açılması hedefleniyor. Okullar, uzun süre açık kalmayacak ve temmuza sarkmayacak. Okullara ilk etapta sınava girecek sınıflar olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısı dünyaya örnek oluyor!
- Bitlis şehitlerine son görev
- Türk Sahil Güvenlik botları Yunan botunu böyle kovaladı
- Bakan Koca paylaştı: Yeniden sarılırız
- İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı!
- Aile için tehlike çanları çalıyor
- Bakan Albayrak: Milletimizi bölemeyecekler
- Öğrencilere büyük fırsat! Bakan Selçuk’tan önemli açıklama
- Tire’de çekirgeler ile kimyasal mücadele yapılacak
- Ramazan Bayramı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İbrahim Kalın'dan açıklama
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
- Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı
- 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...
- Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?