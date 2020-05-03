03 Mayıs 2020, Pazar
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Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım polisin kumar baskından kaçarken kolunu kırmıştı: Kumar oynamıyordum, çay içiyordum

’nin Çan ilçesinde polisin sahur vakti kumar oynanan bir eve yaptığı baskında kaçarken koluna kıran kişinin ’ın olduğu ortaya çıkmıştı. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çay içtiğimiz sırada emniyet güçleri kapıya gelerek işlem yapmak istediler. Orada tutulan tutanakta da açıkça ifade ettiğim gibi ne öncesinde ne de olay günü kumar oynamış değilim” ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın bu açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

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Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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KUMAR OYNAMIYORDUM ÇAY İÇİYORDUM

Çan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında Atatürk Mahallesi, Caddesi üzerinde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler sahur vakti eve operasyon düzenledi. Evde suçüstü yakalanan 9 kişiye 'kumar oynamak' ve 'koronavirüs tedbirlere uymamak'tan toplam 39 bin 375 TL para cezası kesildi. Yakalananlardan birinin olduğu ortaya çıktı.

İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın, baskın sırasında kaçarken kolunu kırdığı öğrenildi.

İl Başkanı Yıldırım, konuya ilişkin sosyal medyaya hesabından kamuoyuna açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Şahsımla ilgili gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı bir haber yayınlanmıştır. Haberde yer alan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğim ve kumar oynadığım iddiası tamamen gerçek dışıdır. Zira iş yerimin bulunduğu ve ikamet ettiğim Çanakkale-Çan ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı hiç ilan edilmemiştir. Dolayısı ile olmayan bir yasağın ihlali de söz konusu değildir. Şahsım uzun yıllardır Çan ilçesinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Hemşehrilerim tarafından sevilen ve sayılan bir konuma sahibim. Bahse konu olay gecesi muhasebesine baktığım bir mükellefim tarafından çay içmek üzere esnaf arkadaşlarından da bulunduğu bir eve davet edildim. Saat 02.30 sularında davet edildiğim yere intikal ettim. Çay içtiğimiz sırada emniyet güçleri kapıya gelerek işlem yapmak istediler. Orada tutulan tutanakta da açıkça ifade ettiğim gibi ne öncesinde ne de olay günü kumar oynamış değilim. Hal böyle iken servis edilen bu yalan ve yanlış haber ile şahsımın karalanmak istemesini şiddetle kınıyorum. Ayrıca bu hususta saklı olan tüm hukuki haklarımı da kullanacağım."

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