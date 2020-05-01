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Son dakika: Ankara Kumrular'daki alçak saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı

Son dakika haberine göre 'da 9 yıl önce 5 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen terör saldırısının şüphelisi 'lı terörist, 'da yakalandı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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ANKARA'DAKİ ALÇAK SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST YAKALANDI

'da 9 yıl önce bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının şüphelisi 'lı terörist 'da yakalanarak tutuklandı.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2011'de Kumrular Caddesi'nde bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısı ve aynı gün Güney Ekspres treninde bulunan patlayıcı madde ile engellenen terör eylemi ile ilgili şüphelilerden olan PKK/ terör örgütü üyesinin Diyarbakır'da olduğunun belirlendiği bildirildi.

Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı ANKARA'DAKİ BOMBALI SALDIRININ FAİLİ OLARAK ARANAN TERÖRİSTİN YAKALANMA ANLARI - VİDEO

PKK üyesinin Peyas Mahallesi'nde yaşayan babası M.A'nin yanında olduğu ve babasının kendisini sakladığının tespit edilmesi üzerine dün ikamet ettiği değerlendirilen iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli İ.A'nın söz konusu ikamette yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Adli mercilere sevk edilen terör örgütü üyesinin aynı gün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği aktarılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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