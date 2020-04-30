Valilik onay verdi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi olağanüstü toplanacak

İstanbul Valiliği; söz konusu toplantının 'sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' yapılmasına onay verdi



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olağanüstü toplanacağı bildirildi. İstanbul Valiliği; söz konusu toplantının 'sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' yapılmasına onay verdi.

İstanbul Valiliği; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kurumsal hesabından açıklamada bulundu ve "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisinin "Olağanüstü Toplantıya Davet Edilmesi" için Valiliğimizden izin talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep; 'Sağlık tedbirleri ve Sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' Valiliğimizce uygun bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN / SABAH



