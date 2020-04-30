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Valilik onay verdi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi olağanüstü toplanacak

olağanüstü toplanacak. Valiliği; söz konusu toplantının ‘sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla’ yapılmasına onay verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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VALİLİK ONAY VERDİ! İBB OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Valiliği; söz konusu toplantının 'sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' yapılmasına onay verdi

'nin olağanüstü toplanacağı bildirildi. ; söz konusu toplantının 'sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' yapılmasına onay verdi.

İstanbul Valiliği; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kurumsal hesabından açıklamada bulundu ve "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisinin "Olağanüstü Toplantıya Davet Edilmesi" için Valiliğimizden izin talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep; 'Sağlık tedbirleri ve Sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' Valiliğimizce uygun bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN / SABAH


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