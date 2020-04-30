30 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, " bünyesinde COVID-19 oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir.” denildi.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU! YENİ KOMİSYON KURULDU

:" bünyesinde COVID-19 oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir."

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