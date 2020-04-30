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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne "düşmanca tavır takınmaktan vazgeçin" uyarısı

Son dakika haberleri... : " yönetimini ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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TÜRKİYE'DEN BAE'YE UYARISI
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