30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kosova Başbakanı Kurti Türkiye'ye teşekkür etti

Kosova Başbakanı Kurti Türkiye'ye teşekkür etti

, koronavirüsle mücadele kapsamında 'ya da yardım gönderdi. Kosova Başbakanı , Türkiye'ye Kosova için verdiği yardımlar nedeniyle teşekkürlerini sunduğunu kaydetti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
ABONE OL
KOSOVA BAŞBAKANI KURTİ TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakanı , 'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, dostça gerçekleşen toplantıda Kurti'nin büyükelçi Sakar'ı ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili durum hakkında bilgilendirdiği ve Türkiye'ye Kosova için verdiği yardımlar nedeniyle teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

"EKONOMİK YATIRIMDA..."

Büyükelçi Sakar'ın, Kurti'yi Kovid-19 ile ilgili durumun yönetimi başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında tebrik ettiği aktarılan açıklamada, tarafların iki ülke arasında iyi ilişkiler ve ekonomik yatırımda stratejik ortaklık konularında anlaşma sağladığı ifade edildi.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı 8 Nisan'da Kosova'ya, Kosova'ya gönderdiği ikinci tıbbi malzeme yardımı ise geçtiğimiz hafta başkent Priştine'ye ulaşmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA