CHP'nin eski vekili Dr. Canan Arıtman'dan Sezgin Tanrıkulu'na sözde soykırım tepkisi
22. ve 23. dönemde CHP'nin İzmir Milletvekili olarak görev yapan Dr. Canan Arıtman, sözde Ermeni soykırımını savunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na ateş püskürdü. "İşlemediğimiz bir suçun yüzleşmesi de ne oluyor?" diyen Arıtman, "Tanrıkulu'nun yeri PKK'nın partisi HDP'dir." dedi.
PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ortaklığını sürdüren CHP, sözde Ermeni soykırımında da Türkiye'ye sırtını döndü. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sözde Ermeni soykırımını savundu.
ARITMAN'DAN TANRIKULU'NA SERT TEPKİ
22. ve 23. dönemde CHP'nin İzmir Milletvekili olarak görev yapan Dr. Canan Arıtman, Twitter hesabından Sezgin Tanrıkulu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
CHP'li vekil Tanrıkulu yaptığı skandal açıklamada, "24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı ve Ankara'ya sürüldü; zorla kaybedildi. Geçmişle yüzleşmediğimiz sürece yaralarını asla saramayız." ifadelerine yer vermişti.
22. ve 23. dönemde CHP'nin İzmir Milletvekili olarak görev yapan Dr. Canan Arıtman, Twitter'dan Sezgin Tanrıkulu'na cevap verdi.
Arıtman, "Sezgin Tanrıkulu derhal kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilerek CHP'den ihraç edilmelidir. İşlemediğimiz bir suçun yüzleşmesi de ne oluyor?.. Tanrıkulu'nun yeri PKK'nın partisi HDP'dir. Yallah yerine.. CHP bu vatan ve millet hainin ihraç etmezse bu suça ortaktır." paylaşımında bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NU DA ES GEÇMEDİ
Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'de görev yapmasından da rahatsız olduğunu belirten CHP'li Arıtman, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
Paylaşımlarına devam eden Arıtman, "Kabahatin büyüyü Sezgin Tanrıkulu gibi hainleri milletvekili yapanda" ifadelerine yer verdi.
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