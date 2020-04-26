Son dakika: Hakkari'de o yer karantinaya alındı

Hakkari'de bir mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "İlimiz merkez ilçeye bağlı Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi Yukarı Güvenir mezrasının tümü 25 Nisan günü Hakkari İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.