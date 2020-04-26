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Son dakika: Hakkari'de o yer karantinaya alındı

'de bir mezra yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "İlimiz merkez ilçeye bağlı Durankaya beldesi Yukarı Güvenir mezrasının tümü 25 Nisan günü gereği ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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VALİLİK AÇIKLADI: O YER KARANTİNAYA ALINDI

'de bir mezra yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "İlimiz merkez ilçeye bağlı Durankaya beldesi Yukarı Güvenir mezrasının tümü 25 Nisan günü gereği ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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