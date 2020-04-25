Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu yazdı! Türkiye’nin başarısı nasıl oldu? Pandemi yönetimi... Cumhurbaşkanlığı Sistemi...

İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun yazısından öne çıkan satır başları:

Yeni tip koronavirüs salgını fiziksel mesafeyi zorunlu kıldığı için gerek kamuda gerek özel sektörde işlerin sürdürülebilirliği ve bilhassa koordinasyonu her zamankinden fazla önem kazandı.

VATANDAŞ, SADECE TEDAVİYE ERİŞİP ERİŞEMEDİĞİ İLE İLGİLENİR

Bilindiği gibi devlet yönetimi mazeret kaldırmaz. Mesela bugünkü gibi kritik dönemlerde hasta yatağı veya yoğun bakım imkanlarının yeterli olup olmadığına bakılır, "Ama" ile başlayan savunma cümleleri kabul görmez. Vatandaş, sadece tedaviye erişip erişemediği ile ilgilenir. Yani olağan anlara dair izahatlar, olağandışı şartlarda anlamını yitirir.

ESAS OLAN NETİCEDİR

Türkiye'nin Kovid19'la mücadelesi, sağlık altyapısını önceleyen, hekime ve ilaca erişimi kolaylaştıran politikaların doğruluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Evet, her sistemin eleştirilebilir yanları, uygulamadan kaynaklanan problemleri olabilir. Lakin "esas olan neticedir" ve bu açıdan Türkiye iyi bir sınav vermektedir.