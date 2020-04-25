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Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu yazdı! Türkiye’nin başarısı nasıl oldu? Pandemi yönetimi... Cumhurbaşkanlığı Sistemi...

ABD ve Avrupa salgınına karşı diz çökerken ölümcül virüse karşı önceden alınan tedbirler sayesinde ve Başkan liderliğinde 18 yılda kurulan Sağlık sistemiyle büyük bir başarı gösterdi. Kendi ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir sıkıntı çekmeyen Türkiye, süreç içerisinde yardım isteyen ülkelere de destek verdi. İşte yazarı da Türkiye’nin koronavirüse karşı yürüttüğü başarılıyı mücadeleyi köşesine taşıdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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KORONAYA KARŞI BAŞARININ ANAHTARI! CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ...

İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun yazısından öne çıkan satır başları:

Yeni tip salgını fiziksel mesafeyi zorunlu kıldığı için gerek kamuda gerek özel sektörde işlerin sürdürülebilirliği ve bilhassa koordinasyonu her zamankinden fazla önem kazandı.

VATANDAŞ, SADECE TEDAVİYE ERİŞİP ERİŞEMEDİĞİ İLE İLGİLENİR

Bilindiği gibi devlet yönetimi mazeret kaldırmaz. Mesela bugünkü gibi kritik dönemlerde hasta yatağı veya yoğun bakım imkanlarının yeterli olup olmadığına bakılır, "Ama" ile başlayan savunma cümleleri kabul görmez. Vatandaş, sadece tedaviye erişip erişemediği ile ilgilenir. Yani olağan anlara dair izahatlar, olağandışı şartlarda anlamını yitirir.

ESAS OLAN NETİCEDİR

'nin Kovid19'la mücadelesi, sağlık altyapısını önceleyen, hekime ve ilaca erişimi kolaylaştıran politikaların doğruluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Evet, her sistemin eleştirilebilir yanları, uygulamadan kaynaklanan problemleri olabilir. Lakin "esas olan neticedir" ve bu açıdan Türkiye iyi bir sınav vermektedir.

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