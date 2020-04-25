İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüs mücadelede verilen destekleri açıkladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara verilen destekleri Twitter hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir.'' ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir. pic.twitter.com/VuwrbqdiJj— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 25, 2020
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