İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüs mücadelede verilen destekleri açıkladı

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir. pic.twitter.com/VuwrbqdiJj — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 25, 2020