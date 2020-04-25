25 Nisan 2020, Cumartesi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüs mücadelede verilen destekleri açıkladı

İletişim Başkanı , koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara verilen destekleri Twitter hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, '' Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir.'' ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN KORONAVİRÜS MÜCADELEDE VERİLEN DESTEKLERİ AÇIKLADI

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir.

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