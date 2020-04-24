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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ramazan mesajı

Fuat Oktay hesaplarından yaptığı paylaşımda, ramazanın milleti, alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2020
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN RAMAZAN MESAJI
Oktay, ramazan dolayısıyla hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in, milletimiz, alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim, aynı sofrada buluşacağımız, aynı safta namaz kılacağımız bayramlara eriştirsin, ülkemize sağlık ve inşirah nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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