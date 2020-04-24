Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ramazan mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ramazanın milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Oktay, ramazan dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim, aynı sofrada buluşacağımız, aynı safta namaz kılacağımız bayramlara eriştirsin, ülkemize sağlık ve inşirah nasip etsin." ifadelerini kullandı.
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