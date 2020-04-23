Son dakika: TBMM 23 Nisan özel oturumu için toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, coronavirüs önlemleri alınarak 23 Nisan Özel Oturumu için toplandı. Meclis'in 88. birleşimi Başkan Mustafa Şentop tarafından açıldı. Vekiller saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.
23 Nisan özel oturumunda konuşan Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Bir hususu ifade etmeyi lüzumlu görüyorum. Meclis'in 100'üncü açılış yıl dönümünü meydanlarda vatandaşlarımızla kutlamayı istiyorduk. Salgın nedeniyle bazı kısıtlamalara gittik, salgın kutlamaları ileri bir tarihe ertelemeyi mecbur kıldı.
Bugün milletimizin her bir ferdinin göğsünü kabartacak büyük ve önemli bir gündür. Bundan tam 100 yıl önce, milletimiz esir olma tehdidi ile karşı karşıyaydı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında tablo buydu. Hesaplayamadıkları husus aziz milletimizin esarete boyun eğmeyen tabiatıydı.
Milli mücadele sadece bir hatıra değildir. 100. yılını andığımız Gazi Meclisi'miz, Milli Mücadele'nin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır.
detaylar gelecek...
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