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YÖK Başkanı Saraç'tan üniversite hastanelerine personel alımı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç, üniversite hastanelerine 8 bin 635 sözleşmeli personel kadrosu, toplamda 14 bin 500 yeni kadronun tahsis edildiğini açıkladı.

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversite hastanelerine 8 bin 635 sözleşmeli personel kadrosu, toplamda 14 bin 500 yeni kadronun tahsis edildiğini açıkladı.

Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından, 5 bin 814 hemşire, 1130 sağlık teknikeri, 295 röntgen teknisyeni, 247 laborant, 219 ebe, 129 fizyoterapist, 118 eczacı, 101 diyetisyen, 89 psikolog, 87 biyolog ve çeşitli unvanlarda 406 olmak üzere toplam 8 bin 635 sözleşmeli personel kadrosunun ihdas edildiğini belirtti.

Saraç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ayrıca 5865 adet çeşitli unvanlar da sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam '14 bin 500' adet personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin 'gücüne güç' katacaktır. Her zaman olduğu gibi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede de desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu kadro ihdasından dolayı müteşekkiriz. Üniversite hastanelerimiz 'hem bilimin hem hizmet sunumunun buluştuğu' yüksek öğretim sistemimizin en önemli bileşenlerindendir."

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