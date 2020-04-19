İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan koronavirüs açıklaması: Mücadelemiz bitmedi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan açıklama yaptı. Altun, açıklamasında; "Koronavirüsle mücadelemiz bitmedi. Bütün önlemleri almaya devam etmeli ve virüsün yeniden yayılmasını önlemek için bütün tedbirleri dikkatle uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan açıklama yaptı. Altun, "Koronavirüsle mücadelemiz bitmedi. Bütün önlemleri almaya devam etmeli ve virüsün yeniden yayılmasını önlemek için bütün tedbirleri dikkatle uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.
Altun'un açıklamaları şöyle:
Hükümetimiz yıllardır sağlık alanında kapasite artırımına yönelik yatırım yapıyor. Koronavirüsle mücadelede bu yatırımların karşılığını alıyoruz. Bazı ülkelerdeki hastanelerin kapasiteleri yetersiz kalırken, bizim hastanelerimiz halen yüksek kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, halkımızın sağlık ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanmasının arkasındaki en büyük güç oldu. Onun bu konudaki liderliği sayesinde Türkiye'de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor.
Devletimiz, koronavirüs testi yapılan ya da tedavisi uygulanan hiç kimseden herhangi bir ücret almıyor. Yoğun bakım ünitesi kapasitemiz birçok ülkeyi geride bırakmış durumda ve Avrupa genelinde birinci sırada yer alıyor. Hastalık belirtilerinden herhangi biriyle hastaneye başvuran hiçbir vatandaşımızı testten mahrum bırakmadık. Bunun yanı sıra test sayımızı hızla artırdık. Ayrıca bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtıyoruz.
Yıllardır sağlık sistemine yapılan yatırımlar, erken ve yoğun tedavi uygulamaları, halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir.
"BİLİM KURULUMUZA MÜTEŞEKKİRİZ"
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, en kısa sürede tedavi, ilaç ve aşı bulunmasına yönelik çalışmalarında Bilim Kurulumuza da her türlü desteği sağladı. Her alanda büyük bir ilerleme kaydeden Bilim Kurulumuza müteşekkiriz.
Koronavirüsle mücadelemiz bitmedi. Bütün önlemleri almaya devam etmeli ve virüsün yeniden yayılmasını önlemek için bütün tedbirleri dikkatle uygulamalıyız. Şimdiden mevcut krizin de ötesine bakarak mücadele kapasitemizi ve kaynaklarımızı daha da geliştiriyoruz.
Bu küresel salgınla mücadele ederken ülke içerisindeki yapısal reformlarımız da bütün hızıyla devam ediyor ve Meclisimiz gerekli yasal önlemlerin alınması için yorulmadan çalışmalarını sürdürüyor.
Bütün bunların yanı sıra diğer ülkelere yardım ediyoruz, uluslararası dayanışma sağlamaya çalışıyoruz ve dünya çapında yardımlara öncülük ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz ne kadar güçlü, kararlı ve özverili olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyor.
Kaynağı ne olursa olsun, hiçbir tehlike karşısında pes edip teslim olmayacağımızı her gün daha güçlü şekilde kanıtlıyoruz. Ülkemizi, bütün dünyaya örnek olacak şekilde, daha sağlıklı ve daha müreffeh kılmak için her gün daha fazla çalışmaya devam ediyoruz.
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